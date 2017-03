'Bijna 90 procent van de Nederlanders is gelukkig'

Dat concludeert het CBS op basis van een enquête onder 7.500 Nederlanders ouder dan 18 jaar, die is gehouden op verschillende momenten over heel 2016. In die enquête wordt de vraag gesteld om op een schaal van 1 (zeer ongelukkig) tot 10 (volledig gelukkig) aan te geven in welke mate de ondervraagde zich een gelukkig mens acht. De personen met een score van 7 tot en met 10 zijn volgens het CBS 'gelukkig', die met een score tot en met 4 zijn ongelukkig. De groep ertussen is geen van beide.



Iemands gezondheid bepaalt sterk de mate van geluk. Van de ondervraagden met een slechte gezondheid noemt 58 procent zichzelf gelukkig, tegen 94 procent van de gezonde geïnterviewden. Ook een vaste relatie is bepalend voor de mate van geluk. Van de Nederlandse volwassenen met een partner voelt 92 procent zich gelukkig, van de singles is dat 79 procent. De singles scoren wel veel beter dan degenen die ontevreden zijn over hun relatie: omgerekend zijn 150 duizend Nederlanders ontevreden tot zeer ontevreden over hun relatie. Daarvan geeft slechts 65 procent aan toch gelukkig te zijn.

Onderverdeeld naar provincie zijn Friezen het gelukkigst, en Zuid-Hollanders het minst gelukkig