'Als je een beetje graaft, vind je op ieder oorlogsmonument een fout'

'Als je een beetje graaft, vind je op ieder monument een fout', zegt Terlingen. Hij stelt voor helemaal te stoppen met het vermelden van namen op oorlogsmonumenten, zoals in Berlijn is gedaan. 'Of zoek het echt goed uit door alle namen tegen het licht te houden.'



In Utrecht is dit volgens Terlingen niet gebeurd. De 1.239 namen stammen volgens hem van verouderde gegevens van het Joods Historisch Museum. De gemeente kon woensdag niet achterhalen of dit klopt.



In Den Haag, waar het archief van Leidschendam-Voorburg is ondergebracht, wil men niets zeggen over de vier namen. 'Het is een pijnlijke kwestie', zegt de ambtenaar die tien jaar geleden betrokken was bij de oprichting van het monument. 'We willen dit eerst goed uitzoeken voor we er iets over zeggen.'