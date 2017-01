Wetenschap is enorme voorraadschuur van cultuur

Je atelier lijkt meer een elektronicawerkplaats dan op een filmstudio...

'Dit zijn analoge computers uit begin jaren zestig. Ze werden veel gebruikt in de luchtvaart, om luchtstromen te berekenen, of om modellen voor kernreactoren te maken. Gebouwd voor de eeuwigheid, maar achterhaald. Ik stop er bijvoorbeeld een beeldsignaal in en kijk wat er aan de andere kant uitkomt en met welke functie ik dat kan manipuleren.



'Dat is iets anders dan een computercode schrijven. Dit is veel fysieker. Het is duidelijk wat je er in stopt en wat er uitkomt.