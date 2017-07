Wat bezoekers vonden van De wereld van Piet Mondriaan

Steven van Couwelaar (62)

Meubelmaker



'Mondriaan is een held van me. Dat hij hier is geboren, maakt dit museum al bijzonder. Deze tentoonstelling is niet zo diepgravend als die in Den Haag te zien is, maar zeker niet minder interessant. Hier hangen vroege werken die ik niet eerder heb gezien. Ook zijn Parijse appartement dat hier is nagebouwd en de videostellage over zijn tijd in New York zijn erg mooi gemaakt.'