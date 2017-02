Waar is filmmaker Jacco Groen (52) nu mee bezig?

'Ik ben de documentaire War on minerals aan het afwerken. Het is onderdeel van het project Bescherm de natuurbeschermer. Dat wil de veiligheid van bedreigde natuurbeschermers verbeteren. In maart is hij te zien op het Movies that Matter-festival in Den Haag.'



'Het gaat over de moord op Nederlander Willem Geertman. Hij nam het op voor Filippijnen tegen mijnbouwbedrijven. Die vernielen steeds vaker huizen en natuur. Volgens politie was het een roofmoord, volgens vrienden een politieke. Tijdens de draaiperiode zijn er 220 natuurbeschermers vermoord.