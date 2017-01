Veelzijdig en controversieel kunstenaar John Berger (90) overleden

Dreigende

In 1974 vestigde Berger zich in het Franse bergdorp Quincy, in de Haute-Savoie. Hij zou er niet meer weggaan. Zijn verblijf in de Franse Alpen, aanvankelijk mede mogelijk gemaakt door financiële steun van het in Amsterdam gevestigde Transnational Institute, inspireerde Berger tot de hartverscheurend mooie trilogie Into Their Labours, bestaande uit Pig Earth (1980), Once in Europa (1987) en Lilac and Flag (1990).



De trilogie, een hoogtepunt in zijn fictie-oeuvre, beschreef de dreigende ondergang van de boerenstand en daarmee wat volgens Berger 'wel eens de slotfase van de eliminering van de geschiedenis zelf zou kunnen zijn'. Berger bleef tot zijn laatste jaren een productief auteur. In het huiveringwekkende To the Wedding (1995) verwerkte hij het gegeven dat zijn schoondochter Christina besmet raakte met het HIV-virus en langzaam wegteerde.



In het eveneens sterk elegische Here Is Where We Meet (2005) maakte hij een rondgang langs dierbare overledenen, die hem ooit maakten tot wie hij was. Een van Bergers laatste publicaties was Why Look At Animals (2009, Waarom naar dieren kijken), waarin hij zich verdiepte in de relatie tussen mensen en dier.