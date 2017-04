Van slapstickdesign tot Birkenstockbed, we mogen weer lachen in huis

Overdaad. Dat is de beknopte en misschien ook de meest kordate samenvatting van de Salone del Mobile, die vorige week in Milaan werd gehouden. Elk jaar strijkt de internationale designindustrie neer in de Noord-Italiaanse stad voor wat in 1961 begon als een meubelbeurs. Inmiddels is het uitgedijd tot 's wereld grootste evenement over design in al zijn uitingsvormen. Meer dan 300 duizend bezoekers komen af op de presentaties van een paar duizend ontwerpers, honderden designmerken en een handvol designacademies en -musea.