Van ongenaakbare torenflats in China tot volgestouwde woonkamers

Gluren bij de buren, favoriet recept voor televisieformats en fotografen zijn er ook dol op. Wil je iets weten over de mens, portretteer hem dan in zijn woonomgeving. This is where I live, een dubbeltentoonstelling van twee fotografen in het Centre Céramique in Maastricht, brengt twee uitersten van het spectrum samen en daar gebeurt wat elke tentoonstellingsmaker hoopt: één plus één is drie.



De oprukkende hoogbouw in China van Arjen Smitz is feilloos gefotografeerd, zoals je verwacht: van een afstand staan de ongenaakbare torens, een beetje omfloerst door de smog, terwijl op de voorgrond de bewoners figureren als pionnen - áls ze er al op staan.