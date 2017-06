Topbedrag van 40 miljoen euro voor 'Entartete' schilderij Max Beckmann

Eerder publiceerden we een deel uit het dagboek van Max Beckmann. Lees hier het fragment.

De voorstelling van Hölle der Vögel is afschrikwekkend. Op de voorgrond ligt een naakte man vastgebonden op een tafel; hij wordt door een antropomorfe vogel met een mes gemarteld. In het midden van het tafereel barst een blauwe dame met vier borsten uit een ei. Zij doet de Hitlergroet, net als een groep figuren op de achtergrond. Een eerdere schets van deze hel had Beckmann Land der waanzinnigen genoemd.



Het schilderij was in het bezit van een Amerikaanse verzamelaar. Afgelopen winter werd het getoond in een expositie in het Metropolitan Museum of Art in New York. De nieuwe eigenaar is niet bekend. Amerikaanse kunsthandelaar Larry Gagosian plaatste het hoogste bod, met zijn oor aan zijn telefoon, dus namens iemand anders. Waarschijnlijk komt het schilderij weer in een Amerikaanse verzameling terecht.