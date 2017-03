Teylers Museum blij met aankoop Alma Tadema

Invloed van Lourens Alma Tadema's werk op de filmkunst



Waardoor liet Ridley Scott zich inspireren bij de aankleding van zijn veelbekroonde film Gladiator? Door een historieschilder uit het Friese dorp Dronrijp. En hij was niet de enige.



Schilderij Lourens Alma Tadema ontdekt in Britse Tussen Kunst en Kitsch



Keep it in the family luidt een gevleugelde Britse uitspraak. Het gaat ook op voor het portret dat de schilder Lourens Alma Tadema (1836-1912) maakte van en vóór zijn graveur, de Nederlander Leopold Löwenstam. Het was namelijk de achter-achterkleinzoon van deze Löwenstam die het werk afgelopen juni in Cheshire inbracht voor het BBC kunstprogramma Antiques Roadshow (de Britse Tussen Kunst en Kitsch). Dit viel gisteravond te zien in het Engelse programma.