Stilleven met fraaie koekjes die respect afdwingen

Toen ik vorige maand bij de tentoonstelling Hyperrealisme in de Kunsthal was, die helaas net is gesloten, werd ik even naar 1985 teruggeworpen. In een recent schilderij van Roberto Bernardi waarop vijf potten en een plastic bakje vol snoep staan, viel er één ding op dat ik niet meer gezien of geproefd had sinds ik kind was: een lange groene strip vol gekleurde kauwgomballen, als knikkers op een rij onder doorzichtig plastic. Je kan ze stuk voor stuk uit de strip drukken.