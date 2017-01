Stedelijk Museum Alkmaar koopt Salomon van Ruysdael, duurste aankoop in bestaan

In de kleine presentatie toont men het verworven doek, het enige Alkmaarse stadsgezicht van Ruysdael in een Nederlandse openbare collectie, naast een handvol reproducties van deze stadsgezichten. Onder deze reproducties bevinden zich de Ruysdaels uit de collectie van het Metropolitan Museum in New York en de National Gallery of Scotland in Edinburgh.



De verwerving van het schilderij vormt de aanzet voor de tentoonstelling 500 jaar Grote Kerk in 2018. Daar zullen Van Ruysdaels Alkmaarse kerkgezichten worden geflankeer door interieurstukken van Pieter Saenredam (schilderijen en tekeningen). Het is de ambitie van het Stedelijk Museum Alkmaar om zo veel mogelijk van de veertien Alkmaarse kerkgezichten in bruikleen te krijgen.



Ruysdael in Alkmaar, Stedelijk Museum Alkmaar, 3/2 t/m 19/3.