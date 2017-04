Space Encounters wint eerste editie van de Next Step Award

De bureaus kregen een jaar lang begeleiding en presenteerden zich op verschillende evenementen

De bureaus kregen een jaar lang begeleiding en presenteerden zich op verschillende evenementen. Winnaar Space Encounters ontvangt 10 duizend euro, een reeks adviesgesprekken met toparchitecten, onder wie Francine Houben (Mecanoo) en Adriaan Geuze (West 8), plus een opdracht van Synchroon voor de herontwikkeling van de Snorfabriek in Utrecht, waar de prijs gisteren werd uitgereikt.



Space Encounters is in 2015 opgericht door Stijn de Weerd, Remi Versteeg en de broers Joost en Gijs Baks. Laatst genoemde had eerder met Jacco van Wengerden het bureau Baks Van Wengerden, dat in 2013 (als enige Nederlandse architectenbureau) in de architects directory van stijlbijbel Wallpaper stond, de toptwintig van veelbelovende jonge architecten.



Space Encounters is ook genomineerd voor BNA Beste Gebouw van het Jaar 2017, met hetzelfde project. De winnaars van de vakjuryprijs en de publieksprijs worden op 19 mei bekendgemaakt.



Stemmen op Beste Gebouw van het Jaar kan op gebouwvanhetjaar.nl