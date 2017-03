Seks en drugs? Gitaarvirtuoos Derek Trucks leest liever een goed boek

Vraag aan Derek Trucks of zijn Tedeschi Trucks Band als anachronisme wordt gezien in de hedendaagse popcultuur en hij lacht hard en hartelijk. Dan zegt hij: 'Ik hoop het maar.' Als je informeert waarom, volgt er een zucht, als aankondiging van een opsomming van wat er allemaal mis is met die popcultuur.



'Het is verschrikkelijk. We leven in een tijd waar alles zó goedkoop is.