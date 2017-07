Rinkelbel met bergkristal beschermt tegen het kwaad

Vorig jaar oktober werd er in Siberië een rammelaartje gevonden van vierduizend jaar oud. Het is een allerschattigst klein berenhoofdje een babyberenhoofdje van klei, met een spits snuitje. In het hoofdje zit iets, misschien steentjes, daardoor wisten de vinders dat het speelgoed is. Als je het schudt, maakt het geluid. Er is één oor afgebroken, wat er in dit geval uitziet als een teddybeer die bij de knuffeldokter is geweest, niet als een beschadigde archeologische vondst.