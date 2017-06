Rineke's link met oude meesters

Tijd en roem doen rare dingen. In 1999 hing in het grote Museum of Modern Art in New York het beroemde schilderij De bader (1885) van Paul Cézanne. Dit is een mannelijk bijna-naakt (in zwembroek) dat een eeuw heeft kunnen weken in de populaire opinie en inmiddels een onwankelbare reputatie geniet. Het hing naast de foto Odessa, Oekraïne, 4 augustus 1993 van Rineke Dijkstra, waarop een jongen in zwembroek aan het strand te zien is.