Rembrandt schilderde met geweldige overtuiging een struisvogelveer

Details kunnen je soms voor een flink vraagstuk zetten - bijvoorbeeld over wát er precies is uitgebeeld. Ik kom daarom nog even terug op de ketting die twee weken geleden hier werd besproken, voordat we naar de waaier van de dames links gaan. Herinnert u zich de dochter van Lourens Alma-Tadema nog? Ze droeg een dunne gebloemde jurk en om haar nek hing een schelpenketting. Oesters, suggereerde ik. Er kwamen brieven.



Archeoloog Leo Verhart zag er barnsteen in, in plaats van schelpen, met goede argumenten; zijn brief werd geplaatst.