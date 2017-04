Rechter geeft groen licht voor 'fusie' Pools Tweede Wereldoorlogmuseum

Niet patriottisch genoeg

PiS-parlementariërs maken er geen geheim van dat ze het geopende museum niet patriottisch en heroïsch genoeg vinden. Het is gebouwd in opdracht van (toen nog premier) Donald Tusk, tegenwoordig vijand nummer één in Poolse regeringskringen. Onlangs nam Warschau de ongekende stap om tegen landgenoot Tusk te stemmen in diens verkiezing voor een nieuwe termijn als voorzitter van de EU-regeringsleiders.



Aan het museum dat een slordige 100 miljoen euro gekost heeft, is acht jaar lang gewerkt. Onder de adviseurs zijn historici van faam zoals Timothy Snyder (VS) en Norman Davies (Groot-Brittannië). Zij noemen het museum uniek, omdat het zich niet alleen tot Polen beperkt, maar een universeel perspectief biedt met ruimte voor meerdere, naast elkaar bestaande narratieven. Een aantal mensen die bezittingen aan het museum hebben gedoneerd, hebben al gezegd dat zij hun donaties in het geval van een regeringsovername weer intrekken.