Pop art van overleden James Rosenquist (83) vergrootte de werkelijkheid maximaal uit

Zaterdag stierf de schilder, op 83-jarige leeftijd, die het record van (waarschijnlijk) het grootste pop art-schilderij op zijn naam heeft staan: het bijna dertig meter lange F111, een serie van 23 panelen, genoemd naar de bommenwerper die de Amerikanen gebruikte in 'hun' Vietnam-oorlog.



De grootte zegt iets over de achtergrond van de Amerikaan, die in 1933 in Grand Forks (North Dakota) ter wereld kwam. Namelijk dit: dat hij zijn vaardigheden ontwikkelde in de advertentie-industrie als maker van billboards. In zijn autobiografie, Painting Below Zero (uit 2009), zou hij hierover schrijven: 'Ik schilderde zowat elke billboard boven de winkels in Brooklyn. Ik kon slapend een Schenley whiskeyfles schilderen.'



Die vaardigheid gaf het voordeel en nadeel van zijn stijl aan: erg realistisch, maar misschien daardoor ook weer net iets te herkenbaar om andere stijliconen als Warhol en Rauschenberg naar de kroon te steken.



