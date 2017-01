Pollocks en Picasso's verpieteren in kelder in Iran

Depots Tehran Museum of Contemporary Art

Keizerin Farah Diba van Perzië met Andy Warhol in 1977 voor het portret dat hij van haar maakte. © Collectortribune.com Sprookjespaar Het leek een sprookje: het huwelijk van de 21-jarige architectuurstudent Farah Diba met de twintig jaar oudere sjah van Perzië, Mohammad Reza Pahlavi, in 1959. Twee wat schuchtere mensen die de dynastie moesten voortzetten. Beiden hadden liberale ideeën in een tijd waarin de progressie niet snel genoeg kon gaan, terwijl het religieuze conservatisme in Iran nog welig tierde, net als armoede en analfabetisme en de geldverspilling van het paar. Het leidde in 1979 tot de revolutie die ayatollah Khomeini aan de macht bracht.

5 december 2016



Een meter! Maar een meter zijn we van de schat verwijderd. Oké, plus een flinke kluisdeur met cijferslot én de besnorde depotopzichter die ons de weg verspert. Wie we zijn en wat we komen doen, had hij ons gevraagd. De vragen leken impertinent, maar vooruit: wij zijn een Iraanse fotograaf, Hollandse journalist, een tolk van de Nederlandse ambassade en de Nederlandse ambassadeur zelf. Wat we komen doen mag duidelijk zijn: we komen voor de verborgen meesterwerken die Farah Diba in de jaren zeventig voor het museum verzameld heeft. En dan hebben we het niet over een of ander aquarel van Anton Pieck of een derderangs ets van een Iraanse lokale grootheid, maar over de vibrerende kleurvlakken van Mark Rothko, een gedurfd drieluik van Francis Bacon, een originele 'zelfmoord'-zeefdruk van Andy Warhol en een van de meesterwerken uit het oeuvre van Jackson Pollock: Mural on Indian Red Ground uit 1950. Wat ons is verteld: het is de mooiste collectie westerse kunst buiten het Westen en het ligt hier in het depot. Achter die deur. Of we daar even mogen rondneuzen?



Het hoofd kelder & depot draait aan de punt van zijn snor en kijkt ons verbaasd aan. 'Geen sprake van. En zeker niet met een fotograaf.' We staan in een donkere gang. Schilderijen leunen tien rijen dik tegen de betonnen muur ('bruiklenen'). Het is warm. Aan het plafond hangt een enkel peertje. Op de achtergrond suist de wind door de ventilatieschacht.



Drie maanden mailen, bellen en onderhandelen heeft het ons gekost om uiteindelijk zo ver te komen: op een meter afstand van de kostbare kunstwerken die sinds de revolutie in 1979 slechts zelden, en dan nog in afgewogen kleine hoeveelheden, voor het oog van het publiek zijn getoond. Frustrerend. Het was toch de afspraak met de directie boven dat we beneden een blik in de kunstopslag konden werpen? En ja, meneer de journalist is ervoor helemaal uit Amsterdam gekomen, legt de ambassadeur uit. Zo iemand laat je toch niet wachten?