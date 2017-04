Pasen is meer dan een vrije dag met eieren en vuur

Binnenkort is het Pasen, maar steeds minder Nederlanders schijnen te weten wat met Pasen wordt gevierd. Het EO-spektakelstuk The Passion moet de kennis van deze christelijke tragedie vergroten, maar of dat lukt is nog de vraag. Je moet wel heel ingespannen kijken om in Dwight Dissels de figuur van Jezus te zien, en dan heb ik het nog niet over Frans Bauer die in het verleden de rol van Petrus heeft vertolkt.



In 2009 bleek dat 45 procent van de Nederlandse bevolking geen idee heeft waar Pasen over gaat en dat percentage is sindsdien alleen maar gegroeid. Bijna de helft van de Nederlanders associeert Pasen niet meer met het christendom. Dat Jezus uit de dood is opgestaan, is hen onbekend. Ongeveer 15 procent denkt bij Pasen aan de kruisiging, maar die vond plaats op Goede Vrijdag. Niet goed, wel warm. Pasen is een vrije dag met paaseieren en paasvuur, dat weten we. Dat Jezus toen ten hemel is gevaren, behoort echter niet tot de basiskennis. Of om met Aart Staartjes te spreken: 'Van een weiland had ik weleens gehoord, maar ik had geen idee wat een Heiland was.'

