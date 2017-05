Op de valreep toch nog koper voor zeecontainer Keith Haring

Ambitie

Voorafgaand aan de veiling zei expert Peter van Beveren dat er 'gezonde belangstelling' was voor de container van Keith Haring, van particuliere verzamelaars en musea uit de hele wereld. 'It only takes two idiots', zei hij, hopend op een spannende biedingstrijd.



In de zomer van 1987 beschilderde Keith Haring in het Belgische Knokke de zeecontainer van de Channel Surf Club. De witte container diende op het strand als opslagplaats voor surfplanken. Haring deed er 4 uur over om een zijkant van 2,5 bij 12,5 meter te beschilderen. Momenteel is de container in het bezit van een Belgische verzamelaar.