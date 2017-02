Online calculator berekent honorarium voor kunstenaars

We doen ons best om de kunstenaars te betalen wat redelijkerwijs mogelijk is Peter Happel, tentoonstellingsruimte PAKT

De bedragen in de richtlijn zijn gebaseerd op het minimumloon. Rune Peitersen van initiatiefnemer Platform BK, de belangenorganisatie voor beeldend kunstenaars, legt uit hoe deze berekening tot stand kwam. 'Stel dat een kunstenaar het hele jaar niets anders doet dan exposeren, hoeveel exposities zijn er dan nodig om tot driekwart van het minimum te komen? Het antwoord: zes groepstentoonstellingen en een solo. In de praktijk is dit aantal nauwelijks haalbaar.'



Een kleine twee maanden na het in werking treden van de richtlijn lijken nog niet veel kunstenaars er gebruik van te maken. Peitersen: 'Gek genoeg heb ik nog geen reacties ontvangen. Wel hoor ik dat kunstenaars zich gesteund voelen, en de richtlijn bij volgende onderhandelingen willen gaan inzetten'.



'We doen ons best om de kunstenaars te betalen wat redelijkerwijs mogelijk is', aldus Peter Happel van tentoonstellingsruimte PAKT in Amsterdam. 'En kunstenaars zijn daar vaak heel blij mee. De tegemoetkoming van het Mondriaan Fonds moet twee maanden van tevoren en voor iedere tentoonstelling opnieuw worden aangevraagd. Dat is veel werk, maar het is wel de ambitie die voor iedere kunstenaar aan te vragen. Alle beetjes helpen natuurlijk'.