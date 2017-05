Nieuwe audiotour Rijksmuseum maakt de schilderijen even wat minder belangrijk

De tour laat bezoekers de muzikale kant van het museum zien en horen. We volgen een route langs 'muzikale' schilderijen en instrumenten uit de eigen collectie. In de 17de en 18de eeuw was muziek een belangrijk tijdverdrijf in de gegoede burgerij, hoewel de vrouwen alleen binnenshuis speelden, horen we van harpist Lavinia Meijer via de koptelefoon. De audiotour heeft ons dan naar een 17de-eeuws schilderij van de schilder Jan Miense Molenaer geleid. Meijer is een van de musici die iets vertellen bij een muziektafereeltje. De afgebeelde vrouw zit achter een elegant virginaal, een soort klavecimbeltje. Instrumenten werden vaak gekozen om hun sierlijkheid, vertelt de harpist.



Onze aandacht wordt geleid naar zulke uiteenlopende muzikale stukken als een geschilderd orgel in de Haarlemse St. Bavo, (door Pieter Saenredam), een muzikale familie uit de Gouden Eeuw (door Abraham van den Tempel), een Delfts blauwe viool, militaire trompetjes en een 18de-eeuwse speelklok.



De tour is ontwikkeld met geld van de Bankgiroloterij. Van een gift van 580 duizend euro wordt een muziekprogramma opgezet met concerten waarin instrumenten uit de collectie worden bespeeld. Pianist Ronald Brautigam had afgelopen vrijdag de primeur. Hij gaf een concert op de vergulde Érard-vleugel die begin 19de eeuw nog de vingers van Lodewijk Napoleon heeft moeten dulden.

Het leuke van de tour is dat er veel instrumenten te horen zijn