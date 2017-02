Niet zo hard knijpen, Jezus!

Het mooie van die hele oude devotieschilderijen - die met goud en gestanste patronen in aureolen en engelenhoofdjes in de randen - is dat ze je plotseling kunnen verrassen met iets heel échts. Alsof je er even bijstaat of wilt zeggen, hee, die riem heb ik ook! Bij Jezus' kleine zwaluwtje hier, eentje van 625 jaar geleden, stond ik bijna te mompelen: niet zo hard knijpen, joh. Dat arme beest. Als Jezus een vogeltje vast heeft, meestal een goudvinkje of een zwaluw, loopt-ie er even genadeloos hard in te knijpen als elke dreumes zou doen die de gezinsparkiet te pakken krijgt.