Museum viert 14 jaar na diefstal miraculeuze terugkeer Van Goghs

De teruggevonden werken zijn in het museum opgehangen op de eerste verdieping, op een tijdelijke wand voor het raam dat de twee dieven op 7 december 2002 insloegen om toegang te verkrijgen. Tot en met 14 mei zijn de schilderijen op die plek te zien, daarna gaan ze naar het restauratieatelier. Dan wordt beslist of en hoe ze worden opgeknapt. Zeegezicht bij Scheveningen heeft de meeste schade: in de linkerbenedenhoek is over een strook van 2 bij 7 centimeter verf verdwenen. Na restauratie komen de schilderijen weer in de vaste collectie te hangen, die naar chronologie is gerangschikt.



De werken hebben veel waarde voor het museum. Zeegezicht bij Scheveningen is het enige schilderij in de collectie uit de Haagse tijd van Van Gogh. Op het strand zijn figuren in rouwkleding te zien. Die voegde de schilder toe nadat zijn vader was overleden, die predikant was in de hervormde kerk in het Brabantse Nuenen. Deze kerk is te zien op het andere teruggekeerde werk, dat Van Gogh maakte als geschenk voor zijn moeder.



Volgens Rüger, die vier jaar na de diefstal directeur werd, is het museum nu 'super beveiligd'. Hij noemde het 'cynisch' dat een van de dieven, Octave 'Okkie' Durham, de kans kreeg om afgelopen weekeinde in De Telegraaf zijn relaas te doen over de diefstal en verkoop van de schilderijen. 'Op het moment dat de werken zijn gevonden, komt hij opeens voor de dag om mee te rijden op de publiciteitsgolf.' Durham zei dat hij en zijn mede-inbreker de schilderijen hadden gestolen uit geldnood en er later in waren geslaagd die te verkopen aan de Italiaan, die een coffeeshop in Amsterdam uitbaatte, 'voor een flinke tas geld'.