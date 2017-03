Moeilijke beslissing voor keuringscomité Tefaf-beurs

Nee, nerveus was hij niet. En hij zat al helemaal niet op de bank te nagelbijten. Toen het keuringscomité van de Tefaf dinsdagmiddag zijn beursstand binnenwandelde om het paneeltje The Arch of Constantine with the Colosseum in the background, Rome (ca. 1643) aan een kritische inspectie te onderwerpen, was kunsthandelaar Sander Bijl op weg naar Den Haag voor een opening. Even netwerken. Aan de bedrijvigheid in Maastricht dacht hij nauwelijks.