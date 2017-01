Mediakunst als middel voor kritiek

Een Haags stadspaleis toont tien kunstenaars in hun eigen beelden. Die blijken verdomd eigentijds.



Het is oppassen geblazen bij binnenkomst van See how the land lays in Galerie West, aan het Groenewegje in Den Haag. Met name met een rugzak of forse schoudertas is het hogeschoolmanoeuvreren tussen de witte sokkels die in rotten van vijf in de eveneens witte ruimte staan opgesteld. Voor je het weet, stoot je er een van de 32 exemplaren van het Antwerpse kunsttijdschrift Gagarin vanaf.



Het zou een daad van weinig respect zijn: in de zestien jaar dat het tijdschrift bestaat, hebben tal van kunstenaars er hun zieleroerselen in geschreven. Of iets over de theorieën van waaruit ze werken. Of beide natuurlijk. Een greep uit de namen en oneliners wijst uit dat het blad een zekere status verdient:



Michaël Borremans: 'Eigenlijk ben ik een beeldhouwer.' Dan Perjovschi: 'Ten gevolge van de mondiale opwarming zal de Biënnale van Venetië verhuizen naar Stockholm.'



Of het lijstje bezigheden van Pierre Bismuth op 28 oktober 1994: 'Opstaan, strijken, honger hebben, et cetera.'



Het aardige is dat West op een andere locatie in Den Haag een 'echte' tentoonstelling heeft, als tegenhanger van de meer literaire versie. Daarvoor hebben ze de statige ruimten gekozen van Huis Huguetan aan het Lange Voorhout, het stadspaleis waar vroeger de Hoge Raad zetelde. Gaat de ene expositie over de 'kunstenaars in hun eigen woorden', bij de Hoge Raad is daaruit een keuze uitgemaakt van tien kunstenaars in hun eigen beelden. En die beelden zijn verdomd eigentijds.



Tussen de zoektocht van Diego Tonus naar verschillende voorzittershamers, uit 2013, of Javier Téllez' video over de 'menselijke kanonskogel' die zich van Mexico over een muur naar de VS laat schieten (2005), presenteert good old Guillaume Bijl zijn geënsceneerde bijeenkomst van de Nieuwe Democratische Partij. Waarbij hij politicus Stef Duyck introduceert, precies het soort gesoigneerde politicus dat je tegenwoordig overal, zowel aan de linker- als aan de rechtervleugel, de politiek in ziet schuiven.



Ook in Den Haag.