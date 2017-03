Kunst van het verdwijnen verschilt sterk per kunstenaar

Verdwijnen - probeer het nog maar eens. Telefoons, camera's, zendmasten en pintransacties zijn plots de vijand die je moet zien af te schudden. Wie in deze tijd wil oplossen in het grote niets, moet beschikken over een 'ijzeren discipline', schreef Maartje Duin vorige week in de VPRO-gids, naar aanleiding van haar audio-essay De Verdwijners, over het verlangen onder de radar te duiken. Toch - of misschien wel daarom - lijkt iedereen er op dit moment mee bezig. Ook in de kunstwereld.