Kleurrijk en humoristisch museum in Molenbeek

Op 22 maart 2016 werden terroristische aanslagen in Brussel gepleegd, waarbij 35 mensen om het leven kwamen. Het nieuwe Millennium Iconoclast Museum of Art (Mima) in het stadsdeel Molenbeek zou die week de deuren openen, maar dat werd begrijpelijkerwijs uitgesteld. Ruim een jaar later valt weer een schaduw over het Mima: twee dagen voor de internationale groepstentoonstelling Art Is Comic werd op het Centraal Station van Brussel een man die een spijkerbom tot ontploffing had willen brengen door militairen gedood.