Hoe een Nederlandse fotograaf Zuid-Afrikaanse kinderen wil leren over de apartheid

Zevenentwintig jaar nadat documentairefotograaf Ad van Denderen het leven vastlegde in goudmijnstadje Welkom in Zuid-Afrika, is hij er terug voor een nieuw project. Met de Zuid-Afrikaanse fotograaf Lebo Tlali wil hij fotografieworkshops geven aan scholieren in Welkom en het nabijgelegen township Thabong.



Het resultaat daarvan, gecombineerd met oude en nieuwe foto's van Van Denderen en Tlali, zal in 2019 te zien zijn in een grote tentoonstelling in Welkom, Kaapstad, Johannesburg en Nederland.



Het begon met een mail van Tlali, anderhalf jaar geleden.