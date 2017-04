Hoe China in de 17de eeuw Nederland beïnvloedde

In het Frans Hals Museum staat een zeilkar. Zo'n ding waarmee jongens van een jaar of 10, 12 nu dolgraag hun verjaarspartijtje vieren; lekker hard scheuren over land met de wind in de zeilen. Maar dit is een serieus ontwerp, naar een model van de 16de-eeuwse uitvinder Simon Stevin en gemaakt voor prins Maurits van Oranje. In 1606 scheurden prins Maurits en Hugo de Groot in het ding over het Scheveningse strand naar Petten, met zo'n 50 kilometer per uur.