Het is tijd voor de Kunstbeursbingo! Gebruik je bingokaart op de Amsterdam Art Fair of de KunstRai

Woensdagavond opent de derde editie van Amsterdam Art Fair, de beurs vol hedendaagse kunst die in 2015 opdook. Eind mei vindt de KunstRai weer plaats, ook in Amsterdam, een beurs die groter is en een langere staat van dienst heeft. Grote overeenkomst: ook in de Rai is straks kunst van nu te koop. Wat is de aantrekkingskracht van kunstbeurzen voor hedendaagse kunst? Kunst kijken kan even goed in musea, kunst kopen kan net zo makkelijk in een galerie.