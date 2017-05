Het is die dekselse Damien Hirst weer gelukt: iedereen praat over dit kunstwerk

Treasures from the Wreck of the Unbelievable

Damien Hirst

Palazzo Grassi en Punta della Dogana

Venetië

T/m 3/12

Superieur uitgedacht en even superieur uitgevoerd, in elk geval wat omvang betreft. Niet alleen door de opzet van deze dubbeltentoonstelling, ook door het werk zelf. Want zou er een overtreffende trap bestaan van groot, groter, grootst? Grotesk? Gigantisch? Krankzinnig?



Wat er in beide musea te zien is, tart alle fantasie en elke vorm van smaak. Hirst probeert eigenhandig de scheiding tussen kunst en kitsch te overbruggen met, inderdaad, krankzinnige beelden. Hirst lanceerde voor deze exposities het verhaal dat hij in 2008 werd benaderd om een zeeschat te bergen voor de kust van Oost-Afrika, waar in de 1ste eeuw na Christus een schip vol kostbaarheden zou zijn vergaan.



Wat ze daar aantroffen wordt nu in Venetië getoond. Je voelt natuurlijk al vanaf de eerste 'vondst' nattigheid, zeker omdat tussen de klassieke naakten, faraobeelden, gouden munten en roestige steekwapens ook beeltenissen van Disney's Goofy en Mowgli uit Jungle Book, onder het kleurige koraal, te herkennen zijn. Om het geheel de gewenste authenticiteit te geven worden in Palazzo Grassi filmbeelden geprojecteerd van de berging zelf, schitterend uitgelicht alsof het onderwaterscènes zijn in een James Bond-productie, opgenomen in de bassins van de Pinewood Studios in Londen - wat zomaar eens zou kunnen, want alles is natuurlijk nep.