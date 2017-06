Graffiti blijft voortleven op internet

Toen Jasper van Es (35) graffiti 'ontdekte', moest hij alles zelf uitvinden. Het was eind jaren negentig: hij kon niet even googelen wat de beste verfstift was, of wat hij verder nodig had. Maar toen Van Es gelijkgestemden had gevonden, in de skatewinkel bijvoorbeeld, breidde zijn netwerk zich snel uit. 'Als ik naar Milaan wilde, dan kreeg ik via-via een telefoonnummer. Dan had ik een heel kort en vaag telefoongesprek en was ik even later een hele week in Milaan om treinen te doen.