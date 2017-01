Gasleidingen als abstrace kunstvoorwerpen in Georgië

Waar lopen de gasleidingen bij u in de buurt en welke kleur hebben de buizen? Als u het antwoord schuldig blijft, bent u waarschijnlijk een inwoner van een rijk land ergens in het noordwesten van Europa. Met gasleidingen is het net als met menselijke gevoelens en emoties - hoe oostelijker je je in Europa begeeft, hoe meer je ervan ziet. In de landen aan de Noordzee zitten ze verborgen onder de grond of achter façades, in de landen aan de Zwarte Zee zijn ze doorgaans voor iedereen zichtbaar.