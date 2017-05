Femmy Otten gaat in haar werk de schaamte achterna

Ze gaat haar schaamte achterna, zegt Femmy Otten. Preciezer: 'De associatie waar ik me voor schaam, daar moet ik mee doorgaan.' Otten is aan het woord in een videoportret in haar expositie in de Schiedamse Ketelfactory. Ze praat voorzichtig, bedachtzaam. En ze schaamt zich blijkbaar, dat had ik niet verwacht.



Haar tekeningen, sculpturen en schilderijen zijn zo aaibaar, lijken zo ingetogen, dat ik nooit aan schaamte had gedacht. Tuurlijk, haar werk is behoorlijk weird; hoe ze hint naar verre kunstzinnige voorvaderen, de Grieken, Etrusken, Egyptenaren.