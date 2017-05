Een bustour langs de misleidende kamerplanten van brievenbusfirma's

'Wat we gaan doen is huisvredebreuk, dat zeg ik alvast!' Financieel journalist Arno Wellens (39) is in zijn element. Voor in de touringcar hanteert hij de microfoon als een volleerde gids. Deze bus rijdt volgens de folder meestal richting Huishoudbeurs of Beverwijkse Bazaar. Vandaag staat iets heel anders op het programma. 'Normaal doe ik dit in mijn eentje', zegt Wellens, 'en draag ik zo'n DHL-bezorger-pak.'