Een bezoek aan het graf van Jac. P. Thijsse

Het is een vrij abrupte overgang, van de lepelaars langs de snelweg bij De Liede naar de Algemene Begraafplaats aan de Bergweg in Bloemendaal. Ik had het aanbod van Johan Stuart om me, door Haarlem heen, naar Overveen te brengen gretig aanvaard. In de auto komt het gesprek op Jac. P. Thijsse, natuurbeschermer van het eerste uur. Thijsse woonde vanaf 1902 in Bloemendaal en gaf er, vanaf 1921, les aan het Kennemer Lyceum. En hij werd er begraven, in 1945. Stuart, medewerker van Landschap Noord-Holland, is direct in voor een bezoek aan het kerkhof.