Duitse museumdirecteur blijft hopen op tentoonstelling van collectie Iraanse keizerin

In Iran omstreden kunstcollectie keizerin Farah Diba toch te zien - in Iran zelf



Het kan verkeren. Vanaf begin dit jaar zouden kunstschatten uit het Tehran Museum of Contemporary Art in Berlijn en Rome te zien zijn in een exclusieve, nooit eerder vertoonde presentatie. Met topwerk van ondermeer Jackson Pollock, Mark Rothko, Kees van Dongen, Pablo Picasso, Francis Bacon en Andy Warhol. Schilderijen en beeldhouwwerken die in Iran lange tijd omstreden waren, want gekocht door de vroegere keizerin Farah Diba, en daarom veelal opgeborgen in het depot. De tentoonstellingen werden met veel tromgeroffel aangekondigd - en met evenveel geroffel afgeblazen. En wat blijkt nu? Hangen ze in Teheran diezelfde werken gewoon doodleuk zelf op.



Pollocks en Picasso's verpieteren in kelder in Iran



Rutger Pontzen kreeg toegang tot de kelder van het Tehran Museum of Contemporary Art en trof er de schat van de Iraanse keizerin Farah, de mooiste collectie westerse kunst buiten het Westen.