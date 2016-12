Duistere, ongrijpbare natuur fascineerde Danaë Moons

Twee jaar later is er nu haar eerste solotentoonstelling, die destijds in voorbereiding was, in presentatieruimte Nieuw Dakota in Amsterdam-Noord. Met bezwaard gemoed stap ik op de pont, het IJ wordt de rivier de Styx - probeer er maar eens níét aan te denken met dit weer.



Zwarte takken. Zwarte kettingen, zwarte netten, zwarte plantachtige groeisels. Moons bande alle kleur uit haar werk. Sculpturen hangen aan de muur of van het plafond af, raken net de grond of niet. De beelden groeien in de ruimte, opgetrokken uit ijle takken en leren slangen en kettingen. De pentekeningen aan de wand doen denken aan MRI-scans, maar als je denkt naar een ongedefinieerd lichaamsdeel te kijken ontdek je een ventiel, een venster, een draaiwiel - en wordt diezelfde tekening ineens een woekerend gebouw. Knap, dit spel met schaal en verwachting. De kunstenaar zat duidelijk op een spoor dat haar fascineerde. Duistere, ongrijpbare natuur, krachten die we onderschatten. Het is te zien in haar tekeningen, aantekenschriften, in de fascinerende zwarte opnamen uit een Poolse mijn.

