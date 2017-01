Door België verkocht schilderij mogelijk echte Rubens en honderd keer meer waard

Smaller geworden

De nieuwe koper krijgt wel een kleiner en soberder schilderij; het is 26 centimeter smaller geworden en een landschap en wolkenlucht zijn daardoor zo goed als verdwenen. Volgens Sotheby's is er in de 19de eeuw een strip aan het doek toegevoegd, waarna het werk is overgeschilderd. Röntgenfoto's bewijzen dat, stelt het veilinghuis. De later aangebrachte verf is 'met succes verwijderd'.



Rubenianum-voorzitter Arnout Balis zegt in de Belgische krant De Standaard dat werken ten behoeve van verkoop vaak werden geretoucheerd als ze er onaf uitzagen, wat bij een studie per definitie het geval is. Hij zegt dat hij het werk een half uur heeft kunnen bekijken. 'In dit geval ben ik niet verder dan dat er een goede kans is dat het Rubens is.'



Het komt vaak voor dat schilderijen spectaculair in waarde stijgen door een nieuwe toeschrijving. Zo wordt nu in Museum Het Rembrandthuis in Amsterdam het vroege schilderijtje De reuk van Rembrandt van Rijn (1606-1669) tentoongesteld. Dat kwam in 2015 in de Verenigde Staten ter veiling als een '19de eeuws' werk. De geschatte opbrengst was toen 448 tot 718 euro. Omdat vermoed werd dat het om een Rembrandt ging, werd er tijdens de veiling hard gevochten om het paneel. Het winnende bod bedroeg 782.000 euro. Het is nu vermoedelijk nog meer waard: het bleek tot een door Rembrandt gemaakte serie over zintuigen te behoren. Daarvan waren er al drie bekend.