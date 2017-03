Directeur Stedelijk Museum mengt zich in politieke strijd rond populisme

Het museum behoort volgens haar een 'politieke ruimte' te zijn

Met iets van een ondeugende blik laat Beatrix Ruf (1960) in haar werkkamer boven in de 'badkuip' weten dat van een verschrijving geen sprake is. Het museum behoort volgens haar een 'politieke ruimte' te zijn, waarin betrokkenheid wordt getoond met de huidige maatschappij en het experiment niet wordt geschuwd.



'Wij zijn een publiek instituut voor hedendaagse kunst. Kunstenaars en ontwerpers denken na over de omstandigheden van vandaag de dag. Ze zijn zich heel bewust van de kwetsbaarheid van de verworvenheden die we als vanzelfsprekend beschouwen.' Met nadruk: 'Maar het is geen partijpolitiek statement dat we hier maken.'



De eerste tentoonstelling in de reeks, die vanaf vandaag is te zien, is die met werk van Nalini Malani, waaronder een door het museum al in 2002 aangekochte installatie. 'Zij is een van de veertien miljoen mensen die moesten vluchten toen Pakistan onafhankelijk werd van India. Ik was vorige week in Moskou en ontmoette daar een jonge kunstenaar, Aslan Gaisumov, die van Tsjetsjeense afkomst is. Zijn familie is twee keer gedwongen te vluchten. Het is zo indrukwekkend hoe hij met onsentimentele grootheid praat over die gewelddadigheid. De hedendaagse kunstenaars waarmee we werken, hebben allemaal fluïde nationaliteiten en identiteiten. En de ervaring om veelvuldig te moeten migreren.'