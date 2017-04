Deze zes theatervoorstellingen mag u niet missen

Salome

Seks en geweld zijn nooit ver weg in de Bijbel. Prinses Salomé, stiefdochter van Herodes Fillipus, is een sensuele danseres en eist als beloning voor haar dansen het hoofd van Johannes de Doper. Oscar Wilde schreef in 1891 een toneelstuk over haar, Richard Strauss zag hier meteen een opera in. Het publiek was geschokt en betere publiciteit kon je ook toen al niet hebben. Zware bezetting: Ivo van Hove regisseert, het Concertgebouworkest zit in de bak, chef-dirigent Daniele Gatti staat ervoor.



Salome, Nationale Opera & Ballet, Amsterdam, 9/6 t/m 5/7.