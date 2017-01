De letters zelf zijn de kunst

Als westers kunsthistoricus naar een museum voor niet-westerse kunst gaan, moet te vergelijken zijn met een sterrenkundige die ineens een ander heelal mag bestuderen. Niets is vertrouwd, weinig kennis paraat. Geoefend kijken helpt wel, maar hoe voorwerpen werden gebruikt of waar de verhalen over gaan waaruit je scènes ziet, laat staan de symboliek ervan - allemaal onduidelijk. Een beetje wankel werd ik er wel van.



Het was in het ongelooflijk charmante verzamelaarsmuseum The David Collection in Kopenhagen, dat de grootste collectie van islamitische kunst in Europa herbergt, alsof ik weer voor het eerst keek.