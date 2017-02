De alter ego's van Rinus van de Velde

Is een alter ego een betere versie van jezelf? Een mooiere, vileinere, gewetensvollere? De vraag lijkt in tijden van sociale media wat irrelevant, maar hij wordt in kunstruimte Nest in Den Haag toch nieuw en fris. Daar exposeert de Vlaamse kunstenaar Rinus Van de Velde over en als zijn alter ego Robert Rino. Zijn leven wordt verbeeld in grote houtskooltekeningen en teksten die als snapshots momenten in zijn leven belichten: van jonge zoekende kunstenaar tot dode man op een eenpersoonsbed.