Damien Hirst, pr-maestro, haalt weer een stunt uit

Het is 'm toch weer gelukt, die dekselse Damien Hirst, om aandacht te krijgen en de mondiale pers al een maand over hem te laten schrijven. Want als er iemand is die weet hoe je een strategisch pr-beleid moet voeren, dan is het de 51-jarige Britse kunstenaar. Door namelijk een maand vóór de Biënnale in Venetië twee grote tentoonstellingen te openen, in Palazzo Grassi en Punta della Dogana, waardoor alle aandacht begin april exclusief naar hem toeging, en hij ook nog kon profiteren van alle Biënnale-bezoekers en verzamelaars die later zouden komen.