Collectie Kamerbeek geveild: doeken Isaac Israëls leveren forse bedragen op

Collectie Kamerbeek wordt in haar geheel geveild bij Christie's in Amsterdam



De veiling van de collectie figuratieve kunst van het echtpaar Kamerbeek is even controversieel als bijzonder. Zelden komt zo'n complete collectie in één keer op de markt. Minder leuk is dat de verkoop waarschijnlijk gedwongen is. Lees ook het achtergrondartikel.

De collectie was bijeengebracht door het echtpaar Cees en Jarmila Kamerbeek. Nadat hij in 1999 zijn verzekerings- en makelaarsbedrijf in Amersfoort had verkocht, breidde het stel hun kunstverzameling flink uit. Hun collectie was in 2007 te zien in Museum Flehite in Amersfoort. Delen van de verzameling werden daarna tentoongesteld in andere musea.



De Kamerbeeks dachten erover om een nieuw museum in Amersfoort te stichten, maar om onduidelijk gebleven redenen kwam het daar niet van. Daarna gaven zij, mogelijk uit financiële nood, hun verzameling in onderpand voor een lening. Zij slaagden er niet in om aan de verplichtingen daarvan te voldoen, waarna de nieuwe eigenaar - die anoniem wil blijven - de verzameling bij Christie's Amsterdam liet veilen.