Bedrijven investeren weer in hun kunstcollecties blijkt op beurs Art Rotterdam

Het idee dat ondernemingen vooral brave, behoudende kunst kopen, is achterhaald

Samen met Nachoem Wijnberg van de Amsterdam Business School leidt Witte een studie naar het effect van bedrijfscollecties op de Nederlandse kunstmarkt. Ook onderzoeken ze de komende jaren wat die collecties betekenen voor de werknemers en het bedrijfsimago. Het idee dat ondernemingen vooral brave, behoudende kunst kopen, is achterhaald.



'Veel bedrijfscollecties kochten in de jaren zestig en zeventig relatief veel goedkope grafiek in oplage. Doel was werknemers kennis te laten maken met kunst', aldus Witte. 'Iedereen had een eigen kantoortje, dus er waren veel muren te vullen. Banken wilden hun klanten ontvangen in een 'artistieke' omgeving. Nu zijn grote kantoortuinen in zwang, met veel glas en weinig muren, terwijl het aantal bankfilialen hard is gedaald.'



Dat heeft geleid tot een verschuiving bij de bedrijfscollecties. In plaats van veel kleine werken, kopen ze nu een beperkt aantal grotere, meer museale werken. Geen oplage, maar unica, aldus Witte: 'Dat verklaart waarom je soms leest dat bedrijven een deel van hun collectie afstoten, zoals bij KLM. Ten onrechte wordt zo'n signaal uitgelegd alsof het einde oefening is.' Rabobank zette weliswaar zijn kunstaankopen op een laag pitje na het Liborschandaal, maar ABN Amro is juist actiever op de kunstmarkt.



