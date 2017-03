Anders kijken met kunst

'Hoe steekt de wereld in elkaar, wat maakt er deel van uit? Wat mag ik begrijpen, en wat weet ik zeker?' Dat schrijft kunstenaar Nicoline Timmer in haar pas verschenen debuutroman En toen aten we zeehond. Het boek (een lappendeken van metaforische associaties en fragmenten uit een bedachtzaam leven) is een aangename aanvulling op haar beeldende werk, waarvan het recentste te zien is bij galerie Andriesse Eyck in Amsterdam: The Spell of Matter.